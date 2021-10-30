Toyota показала свой первый электромобиль

Токио, 30 октября. Японский автомобильный концерн Toyota Motor презентовал свой первый электромобиль, продажи которого начнутся в 2022 году, говорится в сообщении компании.

Кроссовер Toyota bZ4X будет доступен в Японии, Северной Америке, Китае и Европе. На данный момент стоимость модели неизвестна. Однако, как сообщает производитель, на одном заряде машина сможет проехать около 500 километров, а подзарядка батареи до 80% займет не меньше часа. Кроме того, покупателям будет доступна модификация, оснащенная солнечными батареями.

Toyota bZ4X станет первой моделью в линейке электромобилей японской компании, которую производитель собирается создать к 2025 году. Ожидается, что к этому времени Toyota представит еще 14 машин.

Продажи электромобилей в России с начала 2021 года выросли в пять раз по сравнению с прошлогодними показателями. Однако машины на электрической тяге занимают лишь 0,4% автомобильного рынка в РФ. Средняя цена электрокара составляет 1,4 млн рублей.