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Toyota показала свой первый электромобиль

  /   Обновлено: 30 октября 2021 09:17
Экономика
Toyota показала свой первый электромобиль
newsroom.toyota.eu  /  Toyota

Токио, 30 октября. Японский автомобильный концерн Toyota Motor презентовал свой первый электромобиль, продажи которого начнутся в 2022 году, говорится в сообщении компании.

Кроссовер Toyota bZ4X будет доступен в Японии, Северной Америке, Китае и Европе. На данный момент стоимость модели неизвестна. Однако, как сообщает производитель, на одном заряде машина сможет проехать около 500 километров, а подзарядка батареи до 80% займет не меньше часа. Кроме того, покупателям будет доступна модификация, оснащенная солнечными батареями.

Toyota bZ4X станет первой моделью в линейке электромобилей японской компании, которую производитель собирается создать к 2025 году. Ожидается, что к этому времени Toyota представит еще 14 машин.

Продажи электромобилей в России с начала 2021 года выросли в пять раз по сравнению с прошлогодними показателями. Однако машины на электрической тяге занимают лишь 0,4% автомобильного рынка в РФ. Средняя цена электрокара составляет 1,4 млн рублей.

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Все новости / Экономика / Toyota показала свой первый электромобиль
toyota электромобили toyota bz4x
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