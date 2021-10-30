Сценарист фильма «Прошлой ночью в Сохо» хотела снять экранизацию игры Portal

Лос-Анджелес, 30 октября. Шотландская сценаристка Кристи Уилсон-Кэрнс рассказала, что однажды хотела снять адаптацию видеоигры Portal от компании Valve.

Знаменитая головоломка была представлена игрокам в 2007 году и завоевала большую популярность. Благодаря этому разработчик спустя четыре года выпустил вторую часть с еще более закрученным сюжетом и расширенными возможностями.

В Portal геймеру предлагалось сыграть за молчаливую героиню Челл, которая проходит через ряд испытаний, устроенных злобным искусственным интеллектом GLaDOS. Основное действие разворачивается в исследовательском центре Aperture Science, единственной обещанной наградой был кусок пирога.

Сценаристка фильма ужасов «Прошлой ночью в Сохо» дала интервью. В нем она рассказала, что хотела снять киноадаптацию игры.

«Меня преследуют вещи, которые я не успела написать. Вы знаете видеоигру Portal? Я собиралась сделать адаптацию этой игры, и я люблю эту видеоигру, одержима ею. Это было на раннем этапе моей карьеры», — отметила Уилсон-Кэрнс.

Она добавила, что обратилась с этой идеей к продюсерам, но они ответили отказом. Ей иногда снятся сцены из сценария. Единственное, о чем она жалеет, — это о том, что ей не удалось снять фильм «Портал».

Ранее стриминговая платформа Netflix представила трейлер адаптации культового аниме «Ковбой Бипоп». Ролик размещен на официальном канале ресурса на YouTube.