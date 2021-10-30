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Минобороны РФ анонсировало испытательный пуск ракеты «Циркон» с наводного носителя

  /   Обновлено: 30 октября 2021 09:07
Армия
Минобороны РФ анонсировало испытательный пуск ракеты «Циркон» с наводного носителя
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 октября. Госиспытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года.

Близкий к Минобороны РФ источник сообщил ТАСС, что если испытания ракеты с надводного носителя будут успешными, то будет принято решение о принятии «Циркона» на вооружение в качестве ударного оружия для боевых кораблей ВМФ России.

«Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям», — говорится в сообщении.

Отметим, что 4 октября подводная лодка «Северодвинск» совершила два успешных пуска новой гиперзвуковой ракеты. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что в ближайшее время боеприпасы будут приняты на вооружение. При этом он добавил, что в России продолжаются работы по разработке перспективных образцов вооружения и техники.

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ракеты испытания циркон
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