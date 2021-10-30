Глава Совкомбанка Гусев исключил повторение истории 90-х с вкладами

Москва, 30 октября. Власти РФ за последние годы провели большую работу по укреплению устойчивости банковской системы, рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Для сохранения накоплений граждан в 2003 году был принят закон о защите вкладов, а в 2004 году создано Агентство по страхованию вкладов. С 2013 года Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов провели глобальную работу. Принятые властями меры поспособствовали укреплению надежности банковских предприятий и повысили доверие россиян к ним, пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

«Недобросовестные и слабые игроки рынка, искажавшие конкуренцию и насыщавшие банковскую систему токсичными активами, удалены с рынка или проходят процедуру финансового оздоровления», — подчеркнул он.

Недавно специалисты сообщили, что российская валюта имеет потенциал для дальнейшего укрепления. Еще в апреле курс доллара был 78 рублей, в октябре — 70 рублей за доллар. Таким образом, рубль укрепил свои позиции за полгода на более 10%.