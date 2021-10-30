Беспилотники российского производства начали выполнять задачи в Латинской Америке

Лима, 30 октября. Беспилотные летальные аппараты российской компании Zala Aero (один из крупнейших российских разработчиков БЛА, входит в концерн «Калашников») начали свою работу на территории Латинской Америки. Об этом сообщил представитель UAV Latam — оператор Zala.

Он уточнил, что беспилотники помогают в решение многих задач. Компания UAV Latam помогает в их продвижении и поставках для заказчиков, передает ТАСС.

«В настоящее время UAV Latam располагает четырьмя комплексами Zala Aero. Они уже применяются, в частности, при оказании услуг топливно-энергетическому комплексу и аграрной промышленности», — рассказал представитель.

Всего Zala Aero разработало четыре типа беспилотников. Три из них сейчас активно эксплуатируются: Zala 421-16E, Zala 421-16EV и Zala 421-08M.

В России в скором времени могут выделить специальные радиочастоты для БЛА. Подобное решение принято в связи активным наращиванием данной техники на рынке.