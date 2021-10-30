Кит Харрингтон сравнил «Игру престолов» с киновселенной Marvel

Лос-Анджелес, 30 октября. Голливудский актер Кит Харингтон сравнил свою роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» с его дебютом в кинематографической вселенной Marvel, где он воплотил на экранах супергероя Дэйна Уитмена в фильме «Вечные».

Британский артист стал известен благодаря тому, что снялся в экранизации романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Однако недавно он был приглашен в кинокомикс «Вечные» режиссера Хлои Джао. Актер поделился своим мнением относительно двух проектов.

«На самом деле меня ничто особо не удивляет после того как я прошел через эти восемь сезонов «Игры престолов». Он был настолько велик, насколько это вообще возможно, если судить по масштабу. Но, сравнивая с Marvel, это совсем другой зверь, более утонченный, чем вы можете себе представить», — отметил Кит.

Кадр из фильма «Вечные» /

Он добавил, что в фильмах киновселенной Marvel ему понравилась легкость этих проектов. В них присутствуют элементы комедии, что отразилось и на его персонаже. После главной роли в тяжелом сериале ему показалось забавным играть в таком фильме как «Вечные».

Ранее стало известно, что создатели сериала Extrapolations объявили актерский состав. В картине снимутся звезды первой величины, в частности, Кит Харингтон и Мэрил Стрип.