В Сети появился трейлер сериала «Лучшая форма моей жизни» с Уиллом Смитом

Лос-Анджелес, 30 октября. Актер Уилл Смит на своем официальном YouTube-канале опубликовал трейлер сериала «Лучшая форма моей жизни», в котором рассказывает о своем похудении.

Звезда франшизы «Люди в черном» в последние годы нередко сотрудничает с онлайн-платформами. Для DIsney+ он снялся в мини-сериале «Добро пожаловать на Землю», в котором показывал природные красоты совместно с исследователями. Теперь, 9 ноября, в Сети появится его автобиография «Воля». Однако артист на этом не остановился и представил новый трейлер сериала «Лучшая форма моей жизни».

В нем Смит рассказал, как ему за 20 недель удалось сбросить девять килограмм. Через шоу он показал свои физические и психические возможности.

«Это Уилл Смит, которого вы НИКОГДА раньше не видели. Уилл Смит, который понимает, что больше всего ему нужно работать над своим психическим здоровьем», — написал актер под видео.

В трейлере он признается своей семье, что был момент, когда он действительно подумывал о самоубийстве. На видео продемонстрировано, как Уилл приводит себя в форму, общается со своими друзьями и семьей, а также проходит через эмоциональные и физические испытания. Ожидается, что сериал будет представлен в Сети 8 ноября.

Ранее стало известно, что новый тизер фильма британского режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» появился в Сети. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Silverbird Film Distribution.