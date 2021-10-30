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Малый вес автомобильного аккумулятора может говорить о недобросовестной сборке
Общество
Малый вес автомобильного аккумулятора может говорить о недобросовестной сборке
pixabay.com

Москва, 30 октября. Нередко при покупке аккумулятора для машины водители в целях экономии вместо новой батареи пользуются старой, которая может вовсе не подойти. Чтобы этого избежать, при ее выборе необходимо знать нюансы, о которых рассказали автоэксперты.

Так, первым делом нужно уметь правильно определять полярность аккумулятора. Для этого необходимо расположить батарею клеммами к себе, если плюсовая сторона оказалась справа, то она обратной полярности, а слева — прямой. Важно выбирать аккумулятор именно с соответствующей характеристикой.

Также нужно обращать внимание на страну-производитель. Некоторые европейские батареи нельзя ставить в машины азиатского производства, однако не наоборот. Помимо этого, важным показателем является длина корпуса. При выборе аккумулятора необходимо убедиться, что в машине хватит для него места.

Автомобилистам также стоит избегать батарей, которые кажутся подозрительно легкими. Такой эффект может быть следствием некачественной сборки, либо изменения уровня электролита из-за несоблюдения условий хранения.

Ранее автоэксперт Максим Едрышов определил, где в России можно быстрее всего приобрести новый автомобиль. Так, проще всего это сделать жителям Магаданской области, а также Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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