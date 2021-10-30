Читатели Daily Mail восхитились решением Путина увеличить поставки газа в Европу

Лондон, 30 октября. Британские читатели издания Daily Mail оценили поручение российского лидера Владимира Путина об увеличении поставок газа в Европу.

Ранее Путин поручил российской компании «Газпром» приступить к плановой работе по повышению объемов топлива в хранилищах континента. Британцы признали, что российский лидер сделал для энергоснабжения Великобритании больше, чем ее правительство.

«По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес», — написал MarjorieGreen.

«Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее», — отметил Brian.

«Наши политики могут злиться и пыхтеть сколько им угодно. Но «устрашающая» Россия пришла на помощь. Кто-то может объяснить, почему мы дружим с Саудовской Аравией, но враждуем с Россией?» — заявил Kayzai.

Ранее Путин поручил «Газпрому» после заполнения российских газовых хранилищ приступить к закачке сырья в европейские резервуары. Таким образом, повышение запасов поможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Евросоюза.