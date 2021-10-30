Пьяный приморец решил проверить реакцию полиции и сообщил о взрывчатке в школе

Партизанск, 30 октября. Житель Партизанска позвонил в полицию, сообщив о том, что в одной из школ готовится преступление. На место немедленно выехал отряд полиции, школу досконально проинспектировали и не выявили ни одного представляющего опасность предмета.

Быстро выяснили, кто совершил звонок. Им оказался 33-летний ранее судимый горожанин в состоянии алкогольного опьянения, который, по его признанию, хотел проверить реакцию правоохранительных органов.

Его отвезли в отдел УМВД и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас идёт закрепление доказательственной базы по данному делу.

Недавно воспитанники нижегородского лицея №40 записали на диктофон речи возмущенного учителя. Педагог не нашла других способов воздействия на учеников, кроме как «расстрела у стенки».