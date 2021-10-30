Киеву предложили спасти Европу от замерзания дровами

Киев, 30 октября. Украине нужно нарастить экспорт дров, чтобы выручить Европу в условиях газового кризиса, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Евросоюз в нынешних реалиях начал рассматривать древесину в качестве энергоносителя. Об этом сообщает «Голоc.ua».

«Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен «Северный поток — 2», у них не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд», — заявил Чаленко.

Эксперт предположил, что Киев может отменить мораторий на массовый вывоз древесины, включая кругляк. Более того, это было одним из условий предоставления транша в размере 600 млн евро.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные тепловые компании искать альтернативы природному газу. В качестве альтернативы природному газу он предложил биотопливо.