Росрыболовство не ждет дефицита икры в России перед Новым годом

Верона, 30 октября. Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что в преддверии новогодних праздников дефицита красной рыбы и икры в России не будет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, в этом году был «достаточно большой» вылов горбуши. Однако снижение роста цен прогнозировать сложно, уточнил Шестаков.

«Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», – сообщил РИА Новости в кулуарах Евразийского экономического форума глава Росрыболовства.

Идея регулирования цен на красную икру в России тоже пока не обсуждается, уточнил Шестаков. У производителей они снижены, и «дефицита 100% не будет», заключил он.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что розничная цена красной икры перед новогодними праздниками будет не выше, чем в прошлом году. По его словам, добыча деликатеса превышает показатели прошлого года, но спрос на товар не растет.