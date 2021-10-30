Росфинмониторинг отчитался перед Путиным о борьбе с финансовой деятельностью террористов

Москва, 30 октября. Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов.

Из общего числа около 850 террористов являются иностранными гражданами. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Совместно с Национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ, МВД, Следственным комитетом ведется достаточно серьезная работа. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 — иностранные граждане», — сказал он.

По словам главы ведомства, в настоящее время блокируется почти 100% активов лиц, которые причастны к терроризму. Более того, Росфинмониторинг пресек деятельность более десяти транснациональных преступных группировок, которые занимаются наркотрафиком.

Ранее Чиханчин заявил, что развитие цифровых технологий усложняет отмывание денег преступникам. По его словам, совместная плодотворная работа с Центробанком, а также с ФСБ и МВД помогает выявлять финансовых мошенников. Не последнюю роль играют и цифровые технологии, которые значительно усложняют жизнь преступникам.