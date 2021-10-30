США собираются обсудить баланс на мировых энергетических рынках на саммите G20

Вашингтон, 30 октября. США собираются обсудить вопрос баланса на энергетических рынках с потребителями и поставщиками энергоресурсов во время саммита G20, сообщил журналистам представитель американской администрации.

Во время телефонного брифинга представитель администрации США высокого ранга отметил, что на глобальных энергетических рынках спрос почти вернулся к отмеченным до пандемии уровням. С глобальным предложением этого не произошло, уточнил он.

«Внутри G20 есть, конечно же, крупные потребители энергоресурсов и есть также крупные поставщики энергоресурсов. Мы хотели бы поднять вопрос и подчеркнуть важность того, чтобы найти больше баланса и стабильности как на рынках нефти, так и на газовых рынках», — подчеркнул чиновник.

США не будут углубляться в связанные с ОПЕК вопросы, но рассчитывают затронуть касающиеся цен на энергоносители аспект, сообщил представитель американской администрации. Чиновник посоветовал не рассчитывать на «количественные» результаты по итогам встреч. По его словам, «результатом G20 будет коммюнике».

Саммит «Большой двадцатки» стартует в Риме в субботу. Президент США Джо Байден приедет в столицу Италии с обширной повесткой, сообщают СМИ.