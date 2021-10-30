Киев, 30 октября. Украинская экономика входит в пике из-за убытков, которые несут предприятия. Об этом заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Эксперт подчеркнул, что около 90% всех заводов и фабрик ожидает банкротство. Его материал широко обсудили пользователи Facebook.

«Вся экономика Украины держалась на российском газе и кооперации с российскими предприятиями. При 100% предоплате со стороны России. Да и выплаты за Черноморский флот были немаленькие, как и деньги за транзит. Все искусственно созданное рано или поздно разваливается», — поделился своим мнением Алекс А.

Влад П. подчеркнул, что при поддержке США пике будет длиться вечно. Удивительно, что Вашингтон до сих пор не посадил украинцев назад на шею русских.

«Вот и начало печального конца незалежной Украины как государства. Впереди народные бунты и конец «Квартала 95»!» — предрекает Сергей Х.

Андрей П. считает, что экономика Украины не достигнет дна, поскольку оного попросту не существует. Люди будут терпеть нищету, поскольку не способны признать, что семь лет жизни страны и десятки тысяч смертей были напрасны.

Ранее старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в интервью для ФАН объяснил, почему ВВП на Украине падает. В качестве основной причины он отметил неблагоприятную ситуацию на рынке энергоносителей и логистические проблемы, которые будут ограничивать выпуск украинской промышленности.