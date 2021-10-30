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Глава Mastodon потребовал от Трампа предоставить исходный код соцсети Truth Social
Общество
Глава Mastodon потребовал от Трампа предоставить исходный код соцсети Truth Social
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 30 октября. Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу грозит отзыв лицензии на открытое программное обеспечение, которое он якобы использует в своей соцсети Truth Social.

Соответствующее заявление сделал глава компании Mastodon Юджин Рочко. По его словам, в основе соцсети Трампа используется общедоступный код его платформы. Условием для его применения является открытие доступа к продуктам на основе кода.

«Похоже, что новая социальная сеть, которой владеет бывший президент США Трамп, так называемая Truth Social, использует исходный код Mastodon с различными добавлениями», — сказал Рочко.

Также он сообщил, что у бывшего американского президента есть 30 дней на предоставление исходного кода компании Mastodon. В случае неисполнения данного требования лицензия будет отозвана безвозвратно. При этом Рочко не рассказал, чем грозит такая санкция для соцсети Трампа.

Ранее репортер The Washington Post Дрю Харвелл сообщил, что социальная сеть Дональд Трампа подверглась хакерской атаке спустя несколько часов после объявления о ее предстоящем запуске.

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трамп соцсеть лицензия
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