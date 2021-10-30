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Суббота будет теплой и немного ветреной в Москве

  /   Обновлено: 30 октября 2021 08:09
Общество
Суббота будет теплой и немного ветреной в Москве
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 30 октября. Облачная погода без осадков ожидается в Москве и области в эту субботу, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столичном регионе воздух прогреется до 14 градусов тепла, но в ночь на воскресенье температура в Москве опустится до четырех градусов. В Подмосковье ожидается до одного градуса выше нуля.

В субботу в регионе прогнозируют юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит в регионе 755 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы в предстоящие выходные ожидает теплая погода для умеренных широт. По-настоящему высокие температуры будут наблюдаться в столице уже 30 октября.

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