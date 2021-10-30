Звезда «Друзей» Перри напишет книгу о съемках сериала и борьбе с наркозависимостью

Лос-Анджелес, 30 октября. Голливудский актер Мэттью Перри выпустит мемуары, в которых расскажет, как он снимался в ситкоме «Друзья», а также о своей борьбе с наркотической зависимостью.

Артист подписал контракт с компанией Flatiron Books. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В книге Перри выводит читателей за кулисы и на звуковую сцену самого успешного ситкома всех времен, рассказывая о своей личной борьбе с зависимостью. Откровенный, уверенный в себе, рассказчик со своим фирменным юмором, Перри живо описывает свою жизненную борьбу с болезнью и то, что ее подпитывало, несмотря на то, что, казалось бы, у него было все», — рассказал издатель.

Кадр из сериала «Друзья» /

В заявлении также говорится, что эту книгу ждали все фанаты сериала «Друзья». Книга будет честна, весела и убедительна. Она покажет каждому человеку, как нужно бороться за себя и любимого человека.

«Нам нужен юмор, нам нужен катарсис, и нам нужно о чем-то договориться. Необыкновенная история Мэттью, рассказанная его неподражаемым голосом. Книга Мэттью обладает непревзойденным потенциалом для объединения людей, что особенно воодушевляет сейчас, во время изоляции и разделения», — отметила редактор Меган Линч.

Ранее стало известно, что актер Джеймс Майкл Тайлер, исполнивший роль Гантера в сериале «Друзья» умер после продолжительной болезни в возрасте 59 лет. Врачи диагностировали у него рак простаты. Болезнь достигла четвертой стадии.