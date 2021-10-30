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Кинолог Голубев дал советы выгуливающим чужих собак волонтерам
Общество
Кинолог Голубев дал советы выгуливающим чужих собак волонтерам
Невские Новости  /  Майя Котелова

Москва, 30 октября. Волонтерам, которые выгуливают чужих собак, необходимо побольше узнать о повадках животных. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Во время пандемии коронавируса он порекомендовал выгуливать собаку молодому члену семьи с хорошим иммунитетом, а также можно обратиться за помощью к волонтерам.

«Тем, кто будет выгуливать незнакомую собаку, важно понимать, что ей потребуется адаптация и время для того, чтобы привыкнуть к новому человеку», — сказал Голубев.

Волонтерам важно внимательно относиться к животному и во время прогулки не отпускать его с поводка. У хозяев лучше узнать о повадках и предпочтениях собаки. На улице необходимо вести себя максимально спокойно и успокаивать пса, порекомендовал кинолог в интервью РИА Новости. Также лучше водить животное на улице по привычному маршруту, чтобы собака чувствовала себя в безопасности.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, чем развлечь собаку, чтобы она не отвлекала хозяина, который работает удаленно из дома.

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собака пандемия выгул
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