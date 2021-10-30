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Wired: изменяя название Facebook, Цукерберг играет в бога
Технологии
Wired: изменяя название Facebook, Цукерберг играет в бога
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 октября. Смена названия компании Facebook на Meta — это создание новой вселенной, в которой ее создатель Марк Цукерберг играет в бога. Об этом пишет американское издание Wired.

Сегодня Facebook критикуется всеми: правительством, банкирами и сообществом. Это связано с тем, что общедоступными стали внутренние документы компании.

«Они показали, что она причиняет реальный вред, начиная с провоцирования политических волнений и кончая самоубийствами подростков. Сегодня каждому есть что сказать про Facebook, и в сказанном нет почти ничего хорошего. Поэтому Марк Цукерберг хочет, чтобы теперь мы поговорили о чем-то другом», — отметил автор издания.

Он добавил, что компании могут изменять название по ряду причин. Иногда это сигнал о новых амбициях, как было с Apple. В некоторых ситуациях в организации происходит реструктуризация, как в Google. Однако бывает, что бренд пытается очистить репутацию.

Wired: изменяя название Facebook, Цукерберг играет в бога
Global Look Press / Soumrabyata Roy/Keystone Press Agency

«В решении Facebook стать Meta есть элементы всех трех причин. Корпорация хочет стать не просто разработчиком продуктов социальных сетей, а компанией "метавселенной". А Цукерберг желает не только руководить приложением Фейсбук, но и приложить руку ко всем новым начинаниям», — подчеркнул журналист Ариэль Пардес.

По его мнению, смена имени — это рискованный шаг. Настроение вокруг Facebook слишком негативное. Подобное решение — это обещание, а на данный момент компания их только нарушает.

Ранее главный редактор портала BigGeek Николай Николаев в интервью для ФАН рассказал, что ребрендинг социальной сети Facebook не только положительно отразится на имидже корпорации Марка Цукерберга, но и поможет оптимизировать налоги.

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