Фитнес-бизнес попросил Минфин России ввести мораторий на штрафы

Москва, 30 октября. Фитнес-бизнес предложил Минфину России отменить ряд проверок, ввести мораторий на штрафы до 2023 года и каникулы по страховым взносам.

Письмо с просьбой рассмотреть соответствующие предложения глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила министру финансов Антону Силуанову. Фитнес-бизнес просит объявить амнистию по начисленным в 2021 году налоговым и административным штрафам, сообщает ТАСС.

Авторы письма также предлагают ввести мораторий на новые штрафы до 2023 года «по пострадавшей физкультурно-оздоровительной отрасли, за исключением случаев возможного вреда жизни и здоровью граждан».

Кроме того, фитнес-бизнес просит ввести мораторий на проверки контрольно-надзорных органов до конца 2022 года, повышение тарифов на коммунальные услуги и на выездные налоговые проверки до конца 2023 года. Авторы инициативы также советуют «остановить административное и уголовное преследование бизнеса за задержку выплаты заработной платы».

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса продлен до конца 2022 года. Мера затронет около 100 тысяч субъектов малого предпринимательства.