Почти треть жителей России ждут повышения своего уровня жизни в ближайший год

Москва, 30 октября. Почти треть россиян (31%) ожидают повышения уровня жизни для себя и своих семей в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Ухудшения своего уровня жизни опасаются 14% респондентов. Не ожидают изменений в своей жизни в течение ближайшего года 36% участников опроса.

В то же время ухудшений жизни в России в целом ожидает каждый четвертый (25%) опрошенный, каждый пятый (18%) — надеется на улучшение. Не ждут каких-либо изменений 41% респондентов.

Всероссийский опрос проводился 8-10 октября этого года. Всего были опрошены 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов России, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что Россия сумела аккумулировать большой запас социально-экономического богатства, который позволит ей улучшить жизнь среднестатистической семьи и поднять ее уровень на европейскую планку.