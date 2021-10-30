Политолог Гаспарян: все президенты Украины будут иметь плохой рейтинг

Москва, 30 октября. Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это обычное явление для этого государства. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что падение доверия среди граждан касалось всех глав этой страны, начиная с экс-президента Леонида Кучмы. Такая же ситуация ждет и следующих кандидатов.

«Абсолютно все президенты Украины, начиная с самого первого, моего любимого, бывшего секретаря по идеологии ЦК КПУ, прошагали уверенно этой дорогой. И надежды на то, что следующий свернет куда-то там на полустанке, нет никакой. Со следующим будет ровно то же самое», — отметил политолог.

instagram.com / @asgasparyan

Журналистка издания Ангелина Николаева напомнила, что глава СНБО Алексей Данилов предложил выбирать президента не общенародным голосованием, а решением среди депутатов Верховной рады. Гаспарян предложил скорректировать этот подход.

«Я считаю, очень правильная мысль. Единственное, я бы ее скорректировал. Не надо даже доверять депутатам, их слишком много. Вдруг там какая-нибудь скверна родится. Пусть Зеленского выбирают двое — сам Данилов и Арестович, например. Вот отличные выборы, знаете, сколько денег можно сэкономить», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что из-за политики президента Украины Владимира Зеленского граждан урезают в правах по конституции и преследуют за попытку их отстоять.