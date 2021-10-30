Следственный комитет начал проверку избиения школьницы в Новосибирске

Новосибирск, 30 октября. Две ученицы новосибирской гимназии подрались, конфликт перешел в драку, которую один из очевидцев снял на видео. Следственный отдел по Первомайскому району города начал уголовно-процессуальную проверку по факту нанесения телесных повреждений.

Сейчас пострадавшую семиклассницу обследуют врачи. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил источник ФАН.

Местные СМИ информировали, что девочка несколько лет подвергалась буллингу — оскорблениям и травле. История получила широкий общественный резонанс в регионе после того, как видеоролик с избиением попал в интернет.

Недавно не менее вопиющий случай произошел в Приамурье. Беременная женщина получила травмы в ходе работы волонтером во время проведения Всероссийской переписи населения. Инцидент произошел 24 октября. Пьяный жилец одной из квартир, которые обходила женщина, напал на нее и попытался спустить с лестницы.