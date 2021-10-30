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Тиньков выплатил почти 509 млн долларов по делу о налоговых нарушениях в США
Экономика
Тиньков выплатил почти 509 млн долларов по делу о налоговых нарушениях в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 30 октября. Российский банкир Олег Тиньков погасил издержки и штрафы в рамках урегулирования уголовного дела о неуплате налогов в США на сумму около 509 млн долларов, сообщил американский минюст.

На налоги приходится более 248,5 млн долларов. Кроме того, российский предприниматель выплатил более 100 млн долларов штрафа и установленную властями США процентную ставку.

«Как того требовало соглашение, перед вынесением приговора Олег Тиньков выплатил 508,9 млн долларов, что более чем вдвое превышает сумму, уплаты которой он пытался избежать», — сообщил Минюст США.

Ранее суд Северного округа штата Калифорния распорядился принять единовременную выплату в 448,9 млн долларов от Тинькова в рамках соглашения с Минюстом США. Сумма включает налоги за 2013 год, которые не выплатил бизнесмен, проценты по ним и штраф.

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сша штраф тиньков
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