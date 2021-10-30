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Чубайс назвал мировой кризис первым признаком глобального энергоперехода
Политика
Чубайс назвал мировой кризис первым признаком глобального энергоперехода
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 30 октября. Энергетический кризис, затронувший не только Европу, но и другие страны мира, имеет более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

На фоне мирового энергетического кризиса в Ливане, Китае, Бразилии и Индии также возникли проблемы в этой сфере, несмотря на отсутствие каких-либо ошибок. Это свидетельствует о том, что кризис является признаком глобального энергоперехода, рассказал политик в своем Facebook-аккаунте.

Сложившаяся непростая ситуация имеет свои причины. К ним можно отнести ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, такими как уровень ветра на Северном море и другие. Однако это лишь поверхностное суждение, которое Чубайс охарактеризовал «взглядом 3 «б» класса на проблему».

Кроме того, для России это не принесет ничего хорошего. Благодаря данному кризису страны Европы придут к выводу о необходимости снижения доли углеводородов в энергетическом балансе, и темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем по прогнозам.

Недавно Бейрут, Дамаск и Амман пришли к окончательному соглашению о поставках электроэнергии в Ливан через сирийскую территорию. Амман будет обеспечивать нужды Бейрута, а Дамаск примет на себя роль транзитера электричества.

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