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Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в Камчатском крае
Происшествия
Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в Камчатском крае
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 30 октября. Камчатская прокуратура проверяет информацию о загрязнении бухты возле Петропавловска-Камчатского.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по размещенной средствами массовой информации и в соцсетях публикаций о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы в Петропавловске-Камчатском. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура проверяет соблюдение природоохранного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее ученые обнаружили неизвестные токсины в районе массовой гибели морских животных в Камчатском крае осенью 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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