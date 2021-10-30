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Откладывать деньги к пенсии посоветовали с первого дохода
Экономика
Откладывать деньги к пенсии посоветовали с первого дохода
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 октября. Откладывать деньги к пенсии лучше начинать с первого дохода, рассказал глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Маленькие суммы могут прирастать инвестиционным доходом, который будет расти по принципу ложных процентов. Самым простым и эффективным способом накоплений на пенсию являются негосударственные пенсионные фонды. Об этом Беляков рассказал РИА Новости.

«Существуют рекомендации Международной организации труда (МОТ), согласно которым коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода. Если ориентироваться на европейские страны, у которых коэффициент замещения достигает до 80%, то «золотая середина» составит около 60%, но все зависит от платежеспособности каждого гражданина в трудоспособном возрасте», — заявил он.

Ранее опрос показал, что более 60% россиян хотят перебраться к морю на пенсии. Всего в опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи россиян. Из общего числа 69% готовы перебраться к морю на пенсии. Из них лишь 45% опрошенных хотят к побережью на территории страны, а 24% — за рубеж.

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