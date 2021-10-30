Полиция усилила присутствие в пригородах Вашингтона из-за связанной с ИГ угрозы

Вашингтон, 30 октября. Полиция штата Вирджиния усилила присутствие на ключевых объектах в прилегающих к Вашингтону районах из-за угрозы, связанной с террористами.

Правоохранительные органы предупредили о связанной с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещенная в России) потенциальной угрозе для находящихся в пригородах Вашингтона торговых центров, сообщает телеканал CBS. В полиции подтвердили ужесточение мер безопасности.

«Мы усилили присутствие полиции по всему округу, в том числе на главных транспортных магистралях, транзитных узлах, в торговых центрах», — отметил начальник полиции округа Фэйрфакс Кевин Дэвис.

По данным телеканала, меры безопасности будут усилены по меньшей мере на протяжении выходных, в преддверии губернаторских выборов в штате и во время празднования Хеллоуина.

Ранее сообщалось, что в США тестируют программу Advance Peace, которая подразумевает выплаты преступникам с целью снижения количества насилия. Компенсации положены за выполнение заданий, таких как трудоустройство или посещение специальных семинаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.