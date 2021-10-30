Военный эксперт Коротченко: наступление ВСУ в Донбассе превратит Украину во врага России

Москва, 30 октября. Прекращение поставок энергетического угля на Украину, которое вступает в силу с 1 ноября, является первым мощным энергетическим ударом России по Украине в ответ на эскалацию конфликта в Донбассе, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Без российских ресурсов энергетическая система Украины не выдержит даже двух недель. Если украинская власть и после этого не поймет посыла и возобновит боевые действия на юго-востоке, то Россия сокрушит ее вторым ударом. Он полностью отрежет страну от внешнего мира и оставит без поддержки западных партнеров, рассказал специалист в беседе с «Экономика Сегодня».

Последним предупреждением в адрес Киева можно назвать крупные учения с применением новейших комплексов ПВО в Астраханской области. Если ВСУ пойдут в наступление в Донбассе, то проводящая маневры группировка войск будет оперативно переброшена к границам ЛДНР и перекроет воздушное пространство Украины.

Недавно командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев информировал, что ударные беспилотники Bayraktar днем и ночью готовы вести разведку и наносить удары по Донбассу.