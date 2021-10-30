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МИД России отверг заявления США о невозможности нормальной работы их дипмиссии
Политика
МИД России отверг заявления США о невозможности нормальной работы их дипмиссии
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 30 октября. В МИД России прокомментировали доводы Госдепа США о том, что работа американского посольства в Москве в нормальном режиме невозможна из-за нехватки персонала.

США «настойчиво требуют» немедленно разрешить въезд на территорию РФ 42 спецагентов только для группы безопасности посольства. В это число не входят морские пехотинцы, которые прикрывают «посольский периметр», сообщил «Коммерсанту» информированный источник в МИД России.

«Более того, Вашингтон требует срочно оформить визы еще 13 работникам — потенциальным членам группы обеспечения деятельности своего посла и посольства, включающей слуг и камердинеров», — заявил собеседник издания.

По его словам, подобные требования сопровождаются жалобами на то, что «из-за «козней Москвы» американские дипломатические представительства в России недоукомплектованы» и не в состоянии исполнять свои профессиональные обязанности. В то же время согласованная российской стороной квота персонала в 455 человек позволяет удовлетворить любые потребности с лихвой, считают в МИД РФ.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предложила США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем «раздражителям» в двусторонних отношениях. Она напомнила, что спираль конфронтации раскрутили именно США, которые поставили нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года на поток.

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