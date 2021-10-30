Политолог Гаспарян усомнился в способности Киева договариваться о поставках угля

Москва, 30 октября. Украинское правительство забыло договориться о поставках угля. Об этом сообщил российский политолог Армен Гаспарян.

Глава Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Москва с 1 ноября прекращает поставки угля по украинскому направлению. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал эту ситуацию.

«Во-первых, если мне не изменяет память, основные поставки угля — это все-таки из Донецкого каменноугольного бассейна, а совсем не из Кузбасса. Я может быть, конечно, что-то не знаю, но я слышал про простой вариант развития инфраструктуры. Наверное, в очередной раз у них не получилось по-человечески договариваться», — отметил политолог.

instagram.com / @asgasparyan

Он вспомнил слова одного из депутатов Верховной рады, которая заявила, что проблем нет. Киев просто забыл купить уголь. По его мнению, это возможно, если посмотреть на Молдавию, которая аналогично не вспомнила о переподписании договора о поставках газа из России.

Ранее в Минэкономразвития России заявили, что прекращение экспорта энергетического угля на Украину связано, в первую очередь, с растущим внутренним потреблением. Чиновник уточнил, что ограничения не распространяются на коксующийся уголь, а затронут только уголь, используемый для нужд энергетической отрасли.