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Туалет космического корабля Илона Маска протек во время полета
Технологии
Туалет космического корабля Илона Маска протек во время полета
twitter.com  /  @SpaceX

Вашингтон, 30 октября. На космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX начал протекать туалет, сообщает со ссылкой на вице-президента корпорации Уильяма Герстенмайера The Guardian.

Герстенмайер заявил, что во время первого частного полета Crew Dragon в сентябре в туалете космического корабля оторвалась трубка. В результате в аппарате на пол начала литься моча.

«Мы устранили эту проблему в резервуаре, по сути сделав его цельносварной конструкцией, в которой больше нет стыков, которые могут отсоединиться», — цитирует Герстенмайера The Guardian.

В NASA потребовали разобраться в произошедшем, чтоб протечка туалета не повлияла на запланированный на воскресенье, 31 октября, запуск корабля. По словам Герстенмайера, в SpaceX проводят испытания, чтобы убедиться, что биологическая жидкость не причинит вред орбитальной капсуле.

Четверо космических туристов отправились на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) на корабле компании SpaceX в середине сентября. Инклюзивный экипаж возглавил 38-летний миллиардер Джаред Исаакман.

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Илон Маск spacex crew dragon
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