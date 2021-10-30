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Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон возмутился прибылью «Газпрома» за 2021 год

  /   Обновлено: 30 октября 2021 07:02
Экономика
Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон возмутился прибылью «Газпрома» за 2021 год
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 30 октября. Глава компании-оператора «ГТС Украины» Сергей Макогон возмутился данными о прибыли российской компании «Газпром» за девять месяцев 2021 года.

Чистая прибыль российской компании по РСБУ на первые три квартала текущего года составила 1,055 трлн рублей. Убытки годом ранее составили 558,226 млрд. Выручка «Газпрома» увеличилась на 53,6%, до 4,215 трлн рублей.

«"Газпром» поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», — написал Макогон в Facebook.

Он утверждает, что сверхприбыль компании была получена якобы «за счет европейских потребителей». В то же время глава «ГТС Украины» заявил, что «Газпром» создал искусственный энергетический кризис и повлиял на стоимость газа.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал, кто виноват в газовом кризисе Европы. Отказ Евросоюза запускать российский газопровод «Северный поток — 2» спровоцировал энергетический кризис в Европе, отметил он.

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Газпром прибыль макогон
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