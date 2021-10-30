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Политолог Гаспарян отрицает провокации под Крымом со стороны Украины
Политика
Политолог Гаспарян отрицает провокации под Крымом со стороны Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 октября. Официальный Киев не станет устраивать провокации на границе с Крымом, поскольку на этом для него все и закончится. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались у эксперта, может ли украинское правительство устроить провокации в других местах, если не считать Донбасс. Он считает, что они могут быть, но не в районе Крымского полуострова.

«Ну там вообще совсем никак. Если Донбасс с этой точки зрения подходит, то Крым, согласно Конституции Российской Федерации, является частью территории. То есть, попытка устроить вооруженную провокацию на границе — на этом все и заканчивается, сразу. Быстро, да, с потерями, среди невменяемого стада, которые рискнут это сделать», — заявил Гаспарян.

Политолог Гаспарян отрицает провокации под Крымом со стороны Украины
instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что провокация возможна в Приднестровье. Республика находится между невменяемыми Молдовой и Украиной. Однако при украинском президенте Петре Порошенко власти предупредили, что этого делать не стоит, и тогда они быстро успокоились.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины. Он будет интегрирован в Россию.

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