Политолог Гаспарян отрицает провокации под Крымом со стороны Украины

Москва, 30 октября. Официальный Киев не станет устраивать провокации на границе с Крымом, поскольку на этом для него все и закончится. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались у эксперта, может ли украинское правительство устроить провокации в других местах, если не считать Донбасс. Он считает, что они могут быть, но не в районе Крымского полуострова.

«Ну там вообще совсем никак. Если Донбасс с этой точки зрения подходит, то Крым, согласно Конституции Российской Федерации, является частью территории. То есть, попытка устроить вооруженную провокацию на границе — на этом все и заканчивается, сразу. Быстро, да, с потерями, среди невменяемого стада, которые рискнут это сделать», — заявил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что провокация возможна в Приднестровье. Республика находится между невменяемыми Молдовой и Украиной. Однако при украинском президенте Петре Порошенко власти предупредили, что этого делать не стоит, и тогда они быстро успокоились.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины. Он будет интегрирован в Россию.