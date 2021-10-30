Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 07:21
07:21
Общество
Транспортная карта Москвы «Тройка» заработает в Новосибирске
07:14
Политика
МИД России отверг заявления США о невозможности нормальной работы их дипмиссии
07:13
Общество
Новосибирцев возмутила речь о несуществующей болезни перед спектаклем в театре
07:05
Экономика
Политолог Гаспарян усомнился в способности Киева договариваться о поставках угля
06:57
Происшествия
Участок дороги обрушился перед пляжем «Песочница» на трассе Артем — Находка
06:48
Технологии
Туалет космического корабля Илона Маска протек во время полета
06:42
Экономика
Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон возмутился прибылью «Газпрома» за 2021 год
06:25
Политика
Политолог Гаспарян отрицает провокации под Крымом со стороны Украины
06:23
Армия
Аналог военной кафедры откроют на базе Северо-Восточного федерального университета
06:20
Общество
Выброс пепла произошел на вулкане Карымский на Камчатке
Все новости

Аналог военной кафедры откроют на базе Северо-Восточного федерального университета
Армия
Аналог военной кафедры откроют на базе Северо-Восточного федерального университета
mvoku.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Якутск, 30 октября. Военный учебный центр планируют открыть в Северо-Восточном федеральном университете в Якутии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Причиной такого решение стало заявление председателя правительства Андрея Тарасенко о том, что студенты в республике не могут проходить военную подготовку из-за отсутствия соответствующих учреждений. Министр обороны Сергей Шойгу в связи с этим поручил решить вопрос об открытии кафедры не позднее 2021 года.

«На базе СВФУ появится военный учебный центр, он станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учебы. Отбор планируется проводить среди студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета», — говорится в сообщении правительства.

На текущий момент процесс на стадии проведения подготовительных работ: обустраиваются классы и другие места обучения. Идут обсуждения и по поводу обучения педагогов на базе учреждения.

Военная подготовка особенно важна для тех, кто решил связать свою жизнь со службой в войсках, поэтому на базе ВО подобные мероприятия проводятся регулярно. Так, связистки ВВО прошли тактико-специальную подготовку накануне профессионального праздника.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Аналог военной кафедры откроют на базе Северо-Восточного федерального университета
открытие якутия военная кафедра свфу
Комментировать