Аналог военной кафедры откроют на базе Северо-Восточного федерального университета

Якутск, 30 октября. Военный учебный центр планируют открыть в Северо-Восточном федеральном университете в Якутии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Причиной такого решение стало заявление председателя правительства Андрея Тарасенко о том, что студенты в республике не могут проходить военную подготовку из-за отсутствия соответствующих учреждений. Министр обороны Сергей Шойгу в связи с этим поручил решить вопрос об открытии кафедры не позднее 2021 года.

«На базе СВФУ появится военный учебный центр, он станет аналогом военной кафедры и позволит студентам вуза проходить начальную военную подготовку без отрыва от учебы. Отбор планируется проводить среди студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета», — говорится в сообщении правительства.

На текущий момент процесс на стадии проведения подготовительных работ: обустраиваются классы и другие места обучения. Идут обсуждения и по поводу обучения педагогов на базе учреждения.

Военная подготовка особенно важна для тех, кто решил связать свою жизнь со службой в войсках, поэтому на базе ВО подобные мероприятия проводятся регулярно. Так, связистки ВВО прошли тактико-специальную подготовку накануне профессионального праздника.