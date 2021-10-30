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Выброс пепла произошел на вулкане Карымский на Камчатке
Общество
Выброс пепла произошел на вулкане Карымский на Камчатке
wikipedia.org  /  Игорь Шпиленок/CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 30 октября. Выброс пепла на высоту до четырех километров был зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что умеренная активность вулкана продолжалась после выброса пепла. Высота вулканического облака находится в диапазоне от 3,5 до четырех тысяч метров. Облако пепла может помешать международным и низколетящим самолетам.

Карымский вулкан является одним из самых активных на Камчатке. Его высота составляет около 1 500 метров. Вулкан находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Его подножие не предназначено для туристических маршрутов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет российские регионы в ноябре. По его словам, на Камчатке в последний месяц осени будут температурные показатели около климатической нормы.

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