Политолог Гаспарян: Украина не собирается выполнять Минские соглашения

Москва, 30 октября. Украинское руководство неоднократно говорило, что не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку они невыгодны. Об этом заявил политолог Арман Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что за счет войны в Донбассе Киев «сбивает повестку». На вооруженный конфликт можно списать любые проблемы государства.

«Помимо пандемии коронавируса, которая существует, и которая наносит серьезный достаточно ущерб и имиджевый, и людской, и какой угодно другой официальному Киеву, добавляется энергетическая проблема. Она никуда не делась. Далеко неслучайно, что сразу после обострения ситуации на Донбассе Украина заговорила о том, что «давайте прямо сейчас начнем продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в 2024 году». То есть, это обострение есть ничто иное как попытка повысить ставки в этой игре», — подчеркнул политолог.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что всякий раз при проблемах Киева ситуация на востоке страны обостряется. Это позволяет поддерживать рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. При этом правительству нужно что-то говорить собственной армии.

Ранее директор центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун заявил, что власти Германии предпочитают осуждать и критиковать, но ничего не делают для реального завершения гражданской войны на Украине.