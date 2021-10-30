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Политолог Гаспарян: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
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Политолог Гаспарян: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
Политика
Политолог Гаспарян: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 октября. Украинское руководство неоднократно говорило, что не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку они невыгодны. Об этом заявил политолог Арман Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что за счет войны в Донбассе Киев «сбивает повестку». На вооруженный конфликт можно списать любые проблемы государства.

«Помимо пандемии коронавируса, которая существует, и которая наносит серьезный достаточно ущерб и имиджевый, и людской, и какой угодно другой официальному Киеву, добавляется энергетическая проблема. Она никуда не делась. Далеко неслучайно, что сразу после обострения ситуации на Донбассе Украина заговорила о том, что «давайте прямо сейчас начнем продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в 2024 году». То есть, это обострение есть ничто иное как попытка повысить ставки в этой игре», — подчеркнул политолог.

Политолог Гаспарян: Украина не собирается выполнять Минские соглашения
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что всякий раз при проблемах Киева ситуация на востоке страны обостряется. Это позволяет поддерживать рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. При этом правительству нужно что-то говорить собственной армии.

Ранее директор центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун заявил, что власти Германии предпочитают осуждать и критиковать, но ничего не делают для реального завершения гражданской войны на Украине.

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