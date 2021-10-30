Эксперт Абунин предупредил о последствиях крупнейших магнитных бурь

Москва, 30 октября. Сильные магнитные бури обрушатся на Землю уже с сегодняшнего дня. Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал о последствиях этого явления.

По его словам, магнитные бури могут повлиять на источники радиосвязи в северных или южных полушариях. На жителях Москвы они ни как не скажутся. Также россияне не заметят и негативного эффекта на своем здоровье.

«Это событие не из того разряда, что оно как-то может повлиять на здоровье людей даже тех, кто будет перелетать на самолете через северную полярную шапку», — отметил Абунин.

Нарушение связи может произойти только на определенных частотах. Магнитные бури могут вызвать помехи в работе военной связи на базах в северных и южных регионах.

Ранее ученые из института РАН предупредили россиян о крупнейших за последние несколько лет магнитных бурях. Они произойдут из-за 14-ти мощных вспышек на Солнце.