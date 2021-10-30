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Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали США за призыв вооружать Украину

  /   Обновлено: 30 октября 2021 06:02
Политика
Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали США за призыв вооружать Украину
pixabay.com  /  kalhh

Москва, 30 октября. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер призвала союзников Белого дома убрать ограничение на поставку летательного вооружения Киеву.

Заявление американского политика резко раскритиковали пользователи соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает издание Regnum.

«После вывода войск из Афганистана этого следовало ожидать. Машина войны не должна стоять, иначе не будет денег. Вышли из Кабула, значит, должны куда-то войти», — убежден Сергей Б.

Федор Л. иронично отметил, что только Россия стала выстраивать нормальные международные отношения, как США решили развязать войну в Донбассе. Пусть Вашингтон теперь доказывает, что подобные шаги делаются не ради конфронтации с Москвой.

«Они просто руками чужими хотят воевать и для этого натравят всех своих шавок на Россию. А эти, кстати, сами рады, украинские элиты готовы предать интересы своего народа в угоду заокеанскому хозяину. Потом Штаты их в очередной раз кинут, но будет уже поздно», — считает Алекс В.

Дмитрий М. предложил России, в таком случае, поставлять вооружение в ЛДНР. Только это должны быть не автоматы, а артиллерия.

Ранее стало известно, что американские военно-морские силы начали выполнять операции в Черном и Средиземном морях в рамках учений. Ударные силы США начали выполнение военно-морских операций при поддержке НАТО.

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украина сша вооружение лора купер
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