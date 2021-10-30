Кевин Файги призвал фанатов не ждать Гарфилда и Магуайра в новом «Человеке-пауке»

, 30 октября. Продюсер и глава Marvel Кевин Файги прокомментировал слухи о появлении актеров Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра в картине «Человек-паук: Нет пути домой».

Файги заявил, что фанаты рискуют разочароваться, если их ожидания не оправдаются. По словам американского продюсера, слухи — это весело, так как некоторые из них оказываются правдой, а другие — неправдой. Глава Marvel отметил, что опасность заключается в том, что компания хочет, чтобы зрители были в восторге от картины, которую они получат, а не разочаровались в картине.

Ранее Эндрю Гарфилд несколько раз сообщал что не имеет никакого отношения к съемкам нового «Человека-паука», однако намеков на его появление было большое количество. Поклонники этого персонажа смогут все сами узнать 16 декабря.

Снимки из нового выпуска издания Empire, в котором авторы рассказывают о фильме, появились в соцсети Instagram. На странице издания сказано, что в картине появятся персонажи Ящер и Песочный человек.