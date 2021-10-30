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Пользователи Facebook высмеяли обозревателя Forbes за угрозы флоту России
Политика
Пользователи Facebook высмеяли обозревателя Forbes за угрозы флоту России
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 30 октября. Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил, что американские бомбардировщики B-1B Lancer могут уничтожить российский флот в Черном и Балтийском морях, что вызвало бурную реакцию среди соцсетей.

Пользователи Facebook не согласились с утверждениями автора. Об этом сообщает ИА Regnum.

«А потом появится на месте США новый пролив имени Сталина», — с сарказмом отреагировал Виктор К.

Виталий В. сомневается в мощности американской армии. Он подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы С-400 никуда не исчезли.

«Видели уже, как эти задорные вояки драпали с Афганистана», — добавил Pavel E.

Александр Ф. предлагает США никому не угрожать и не трогать Балтийский флот. Пара гиперзвуковых ракет могут стереть Вашингтон и Нью-Йорк с карты так, что на их месте останутся заливы.

«Сказка должна быть на украинском языке», — иронизирует Александр К.

Евгений С. отметил, что бомбардировщикам США нужно еще долететь до территории России. При этом им точно некуда будет возвращаться.

Ранее в издании The National Interest сообщили, что развитие российских систем ПВО ставит в тупик ВВС США. В случае начала военного конфликта Пентагону придется попрощаться с авиацией.

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