Грузовой «Прогресс» с едой для новогоднего стола космонавтов пристыковался к МКС

Москва, 30 октября. Стартовавший в ночь на четверг с космодрома Байконур грузовой космический корабль «Прогресс МС-18» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, сообщили в Роскосмосе.

Стыковка прошла в автоматическом режиме. «Прогресс МС-18» доставил на МКС рационы питания, в том числе еду для новогоднего стола. Корабль также привез 470 кг топлива дозаправки, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 420 литров питьевой воды и 1509 кг материалов и оборудования, средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, предметы одежды, свежие продукты и стандартные рационы питания.

Кроме того, «Прогресс МС-18» доставил на МКС американские грузы, в том числе 418 кг оборудования бортовых систем и 362 кг продуктов питания, 117 кг средств медицинского обеспечения, 298 кг грузов для лабораторного модуля «Наука», 115 кг средств индивидуальной защиты, 25 кг средств поддержки экипажа, восемь кг средств ремонта и технического обслуживания, 47 кг грузов NASA.

В составе МКС «Прогресс МС-18» пробудет до конца весны 2022 года. Космический корабль планируют затопить 31 мая следующего года.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова предложить партнерам по Международной космической станции проект нового вечно пилотируемого орбитального аппарата. Рогозин подчеркнул, что такая орбитальная станция будет востребована даже при реализации программ полетов к Луне и планетам.