Читатели Spiegel раскритиковали Польшу за отказ платить штрафы Евросоюзу

Берлин, 30 октября. Читателей немецкого журнала Der Spiegel возмутило заявление генпрокурора Польши Збигнева Зебро о том, что страна не должна тратить «ни злотого» на наложенные Европейским судом штрафы.

Суд ЕС в среду постановил взимать с Польши миллион евро в день вплоть до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда и полмиллиона евро в день за отказ прекратить эксплуатацию расположенной на границе с Чехией угольной шахты Туров. Глава Минюста Польши заявил, что Варшава не должна платить «ни злотого» из этих штрафов.

Читатели Der Spiegel бурно отреагировали на слова Зебро. Пользователь Ulrich высказал мнение, что присутствие Польши и Венгрии в ЕС «взорвет его». Он призвал найти способ «избавиться от этих стран».

«Польше нет места в Евросоюзе — пора этой стране покинуть ЕС», — поддержал его читатель под ником Broko.

Пользователь Golden_Feta предложил остановить выплаты, которые Варшава получает от ЕС. Некоторые комментаторы предложили Польше быть последовательной и, либо придерживаться правил Евросоюза, либо покинуть его.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз приставил Варшаве «пистолет к виску». По словам премьера, ЕС требует от Польши отказаться от судебной реформы и угрожает заморозить финансирование.