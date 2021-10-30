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Экс-депутат Рады Фарион обвинила русский язык в смерти Гоголя
Общество
Экс-депутат Рады Фарион обвинила русский язык в смерти Гоголя
wikipedia.org  /  Фёдор Антонович Моллер -/ Общественное достояние

Киев, 30 октября. Экс-депутат Рады и националистка Ирина Фарион заявила, что драматург Николай Гоголь «сошел с ума» и умер якобы из-за того, что писал произведения на русском языке.

Фарион назвала Гоголя «трагической личностью» в культуре. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Island».

«Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — сказала бывший депутат.

Ранее украинский тревел-блогер Орест Зуб возмутился запуску телешоу на русском языке. Новость о запуске тревел-шоу «Украина с первого взгляда» на телеканале «Дом» возмутила местного блогера. «Криэйтор» устроил скандал из-за требования к потенциальному ведущему владеть русским языком, однако пользователи социальных сетей быстро поставили его на место.

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русский язык гоголь фарион
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