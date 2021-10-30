Калининградские волонтеры начали на своем транспорте развозить врачей по вызовам

Калининград, 30 октября. Организация «Доброволец» создала чат «Поможем врачам». Волонтеры помогают медицинскому персоналу, а также пожилым людям в период пандемии COVID-19.

В чате в Telegram-канале жители Калининграда могут предложить любую помощь медикам. Чаще всего медицинский персонал жалуется на отсутствие транспорта для объезда вызовов. Волонтеры начали предлагать развозить врачей по адресам на собственных автомобилях.

«Очень нужно, потому что людей очень много, врачи не справляются. То, что узкие врачи присоединились — машин еще меньше стало. Врачи сидят, ждут, теряют время, вместо того, чтобы уже обслужить вызов», — рассказала онколог Ксения Кукарина.

Также не остались в стороне и представители бизнеса. В это непростое время они готовы предоставлять врачам горячее питание. Отельеры предлагают медицинскому персоналу отдохнуть в отелях Зеленоградска, Светлогорска и Калининграда.

Функционирует и группа волонтеров для помощи пожилым людям, которым в пандемию коронавируса не рекомендуется выходить из дома. Неравнодушные люди покупают лекарства, продукты и привозят пенсионерам.

Ранее стало известно, что молодые волонтеры провели уборку в квартирах пенсионеров и инвалидов в Мордовии.