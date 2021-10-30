Голикова заявила о росте смертности на 18,3% в сентябре в России

Москва, 30 октября. Смертность выросла на 18,3% в сентябре в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В сентябре умерли 201 945 человек, из них 44 265 болели COVID-19, свидетельствуют данные Росстата. По сравнению с сентябрем прошлого года смертность увеличилась на 18,3%. Более 100% избыточных летальных исходов приходится на заражение коронавирусом.

COVID-19 стал основой причиной смерти 34 403 россиян. Как сопутствующее заражение коронавирус было у 970 человек. У 3657 умерших был выявлен COVID-19, но не повлиял на наступление смерти.

Также Голикова сообщила, что наилучшие показатели по формированию коллективного иммунитета отмечаются в Московской области — 66,1%, наихудший в Дагестане — 21,9%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российские власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней.