Экс-депутат Рады Савченко раскритиковала Киев из-за коронавирусных ограничений

Киев, 30 октября. Киевские власти совершают преступления против украинцев, ограничивая им доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна в стране, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко напомнила, что вакцинация — личное дело каждого, и никто не может лишать украинцев права выбора. Об этом экс-депутат Рады написала в Facebook.

«Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину. Таким образом, украинская власть, как центральная так и местная, совершает преступление против украинского народа!» — отметила Савченко.

Ранее транспортный локдаун начался на Украине. Теперь перевозки между областями разрешены только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Нарушителям грозят солидные штрафы, а водители пока не решаются игнорировать карантинные правила.