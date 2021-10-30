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Правоохранители задержали полицейского по подозрению во взятке в Благовещенске
Происшествия
Правоохранители задержали полицейского по подозрению во взятке в Благовещенске
pixabay.com

Благовещенск, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело в отношении полицейского, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Нарушителя задержали, передает пресс-центр СУ СКР по Амурской области. Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД РФ по Амурской области.

По информации правоохранителей, в пятницу на парковке на территории Благовещенска полицейский получил 300 тысяч рублей от главы коммерческой компании. Эта сумма была частью от общей взятки, которая составляла 1,2 млн рублей. За эти деньги полицейский должен был оказать содействие в споре между организацией и их заказчиком.

Сотрудники УФСБ по региону задержали подозреваемого, который в данный момент находится в изоляторе. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного.

СКР задержал замглавы администрации Ростова Великого Михаила Рысева. Соответствующей информацией поделился глава города Андрей Лось. Он отметил, что не может рассказать подробности задержания.

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