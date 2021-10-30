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FT: союзники выступили против отказа США от принципа упреждающего ядерного удара
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FT: союзники выступили против отказа США от принципа упреждающего ядерного удара
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 октября. Союзники США пытаются предотвратить переход Вашингтона от принципа упреждающего ядерного удара к принципу «единственной цели», считая это подарком для России и Китая.

В настоящее время администрация президента США Джо Байдена проводит анализ политики применения ядерного оружия. Обзор Вашингтон намерен завершить к концу года, сообщает со ссылкой на источники Financial Times. США разослали союзникам специальную анкету, чтобы выяснить их отношение к изменениям в американской ядерной политике.

Против пересмотра доктрины выступили Британия, Германия, Франция, Япония и Австралия. Союзники США опасаются, что Байден обдумывает переход к принципу «единственной цели», который позволит Вашингтону использовать ядерное оружие лишь при конкретных обстоятельствах. Источники FT считают, что этот принцип «придаст смелости» Пекину и Москве.

«Это будет огромным подарком для Китая и России», — сообщил издание один из европейских чиновников.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские военные развернули активную работу по модернизации ядерного арсенала страны и европейских объектов для его размещения. Шойгу также заострил внимание на том факте, что число полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО у российских границ выросло почти на треть.

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